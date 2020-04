Naredbe Štaba za vanredne situacije u Boru

BOR – Među jedanaest naredbi donetih na jučerašnjoj sednici Gradski Štab za vanredne situacije u Boru pooštrio je neke od već postojećih mera za vreme vanrednog stanja. Novim naredbama svim građanima Bora nalaže se da na svim javnim površinama i u javnim objektima obavezno nose zaštitu preko usta i nosa (masku, šal, maramu..) i rukavice. Zabranjuje se okupljanje više od dve osobe na jednom mestu, zabranjuje se obavljanje taksi prevoza u vreme trajanja zabrane kretanja građana. Matičnoj službi zabranjeno je izdavanje bilo kojih dokumenata za lica koja su na privremnom radu u inostranstvu. Svim maloprodajnim objektima kojima je dozvoljena prodaja putem šaltera i isporukom na kućnu adresu, nalaže se da usklade svoje radno vreme prema merama koje je usvojila Vlada RS i to na sledeći način: od ponedeljka do petka od 07 do 15 časova, subotom: za građane starije od 65 godina od 04 do 07, a za ostale građane od 08 do 12 časova a nedeljom maloprodajni objekti ne rade. Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na deset kvadratnih metara, uz poštovanje opštih mera prevencije. Dežurne apoteke i pogrebna preduzeća izuzimaju se od utvrđenog radnog vremena sem nedeljom. Frizerski, kozmetičkim i salonima za masažu zabranjuje se rad za vreme trajanja vanrednog stanja. Zabranjuje se prisustvo na sahranama u periodu trajanja vanrednog stanja više od deset osoba, zatim korišćenje svih javnih površina i parkova kao i dečjih igrališta i izletišta, a sva lica zatečena na pomenutim mestima biće sankcionisana shodno zakonu. Izletišta se mogu koristiti u periodu od ponedeljka do petka od 10 do 15 časova tako da se lica mogu kretati u grupi do dve osobe a rastojanje između njih ne sme biti manje od 2 metra. Nepoštovanje ove zabrane povlači za sobom prekršajnu i krivičnu odgovornost a za maloletna lica odgovornost snosi roditelj ili staratelj. Vlasnici kućnih ljubimaca mogu izvoditi svoje kućne ljubimce svakog dana između 23 i 1 sat posle ponoći, kao i nedeljom od 08 do 10 časova. Kućnog ljubimca može izvesti samo jedna osoba, u trajanju od 20 minuta, ne dalje od 200 metara od adrese prijavljenog prebivališta. Centru za socijalni rad nalaže se da organizuje postupak izdavanja dozvola za kretanje u toku policijskog časa, u prostorijama Turističke organizacije grada Bora koja se nalazi u Domu kulture. Sve informacije i obaveštenja zainteresovani građani mogu dobiti putem sledećih telefona: 060/7377713; 060/7377708.

Continue Reading