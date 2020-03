Nastava na daljinu i na RTS 2 

SRBIJA – Nastava na daljinu, osim na TV kanalu RTS 3, Internet portalu RTS-a i platformi RTS Planeta, od danas je dostupna i na Drugom programu Radio-televizije Srbije, a nastava će biti organizovana radnim danima. Osnovci od 1. do 4. razreda, nastavne časove mogu pratiti od 8 do 14.45h na televizijskom kanalu RTS 2. Đaci od 5. do 8. razreda nastavu mogu pratiti od 8 do 15.30h, na televizijskom kanalu RTS 3.

Nakon nastave za osmake, takođe na kanalu RTS 3, radnim danima od 15.30 do 20 časova biće emitovana nastava za srednjoškolce (opšteobrazovni predmeti).

Raspored emitovanja obrazovnih sadržaja dostupan je na sajtu RTS-a, u programskoj šemi RTS 3 i na sajtu Ministarstva prosvete.