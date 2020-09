Ne prestaje aerozagađenje u Boru

BOR – Aerozagađenje na teritoriji grada Bora konstantno raste proteklih meseci. Danas je na sve tri automatske merne stanice koje rade, kvalitet vazduha ocenjen kao jako zagađen. Izmerena satna koncentracija sumpor dioksida u gradskom parku iznosila je 890 mikrograma po kubnom metru, dva i po puta više od zakonom dozvoljenih 350. Još veća opasnost bilo je izrazito povećanje nano čestica. Tako je koncentracija PM 10 čestica u 8 sati, u vreme kada deca odlaze u školu, iznosila 220 mikrograma, četiri i po puta više od prosečne dnevne dozvoljene količine, a manjih i opasnijih PM 2.5 čestica čak 170, sedam puta više od dozvoljene. Bor je u tom trenutku bio prekriven dimom iz pogona Ziđina, ali i sa gradske deponije. Uticaj požara na deponiji bio je trenutan, ali povećanje zagađenja iz pogona Ziđina je svakodnevno.

Tako je na mernoj stanici u gradskom parku tokom avgusta i septembra u više od 50 situacija izmereno veliko prekoračenje. Najveća količina sumpor dioksida zabeležena je 28. avgusta u jutarnjim satima, 2285 mikrograma, šest i po puta više od dozvoljene. Tokom jula u pojedinim danima količina sumpor dioksida prelazila je i četiri hiljade mikrograma po metru kubnom, a granična dozvoljena satna vrednost iznosi 350.

Najgora situacija uglavnom je u jutarnjim satima kada je zagađenje gotovo svakoga dana tri do četiri puta veće od dozvoljenog. Ista situacija je i sa nano česticama, u kojima je velika količina teških metala, čija je koncentracija često dva do četiri puta veća od dozvoljene. Prema poslednjim objavljenim podacima o analizi teških metala u julu na mernom mestu Jugopetrol, za koje je zadužen borski Institut za rudarstvo i metalurgiju, od trinaest dana koliko je kontrolisano zagađenje, količina arsena je svakoga dana bila povećana od tri do čak 125 puta. Slična situacija bila je i u junu, kada od 30 dnevnih merenja, samo tokom dva dana nije bilo povećanja koncentracije arsena, olovo je bilo povećano 13 dana, kadmijum 21 dan, a nikl 5 dana. Svi ovi metali su izraziti kancerogeni, zadržavaju se u ljudskom organizmu i izazivaju brojne zdravstvene probleme. S obzirom na to da zagađenje nije konstantno tokom celog dana, već je izraženo tokom noći i jutra, a uzorci se rade na osnovu taloženja od 24 sata, logično je da je u vreme kada ima dima, koncentracija teških metala mnogo veća iako merenja to ne mogu da pokažu sa satnom tačnošću.

Podaci o merenjima u pogonu Ziđina, na radnim mestima, ukoliko ih ima, nisu dostupna javnosti. Dve automatske merne stanice, u Krivelju i Slatini, koje su u republičkom sistemu, ali o njim vodi brigu kompanija Ziđin, duže vreme ne rade i sa njih nema podataka.

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine Bor je prošle godine bio jedan od najzagađenijig gradova, jer je vazduh u centru Bora zbog sumpor dioksida bio je opasan po zdravlje ljudi 13 puta, što znači da je opasna koncentracija trajala duže od tri sata.

Početkom godine u Boru je završene izrada kratkoročnog akcionog plana za smanjenje aerozagađenja, koji je, posle javne rasprave, upućen u ministarstvo ekologije, ali na odobrenje za njegovu primenu se još čeka.

U međuvremenu , lokalna samouprava u Boru zahtevala je od kompanije Ziđin hitno preduzimanje svih raspoloživih mera u cilju smanjenja aerozagađenja, jer je ovako loše stanje vazduha nedopustivo.