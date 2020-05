Nošenje maski će postati obavezno

SRBIJA – Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da će nošenje maski postati obavezno ako se u Srbiji pogorša situacija u vezi sa korona virusom, ali da je to za sada „samo nacrt“. Kon je ocenio kako je važno da osetljive grupe, poput starijih od 65 godina i hroničnih bolesnika, nose maske.

Što se tiče zaštite u javnom prevozu, tržnim centrima i kafićima, to je najniža mera zaštite, dodao je Kon i objasnio da na otvorenom prostoru maske nemaju smisao.

Svi kolektivi su rizična mesta za prenos zaraze, ocenio je on i naveo da dve trećine otkrivenih zaraženih u tim kolektivima nemaju nikakve tegobe. Treba poštovati mere, ako ne može da se drži distanca u kolektivu, onda nošenje maski, a da li je to obavezno ili ne, to zavisi od firme, rekao je Kon.