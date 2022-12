Nova godina uz prolećne temperature

Nova godina stiže uz prolećne temperature. U Srbiji je danas bilo i do 20 stepeni. U novogodišnjoj noći temperatura će se kretati od 4 stepena na jugu zemlje, pa do 9 na severu. Drugog dana vikenda vreme ostaje stabilno, a otopljenje će se osetiti i u Timočkoj krajini. U najtoplijem delu dana u većini mesta biće iznad 15 stepeni, lokalno i do 18 stepeni.

U Srbiji u nedelju jutro vedro i hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom, na jugu i sa slabim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od -2°C na jugu do 6°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 14 do 20°C.

U Boru u nedelju sunčano, tiho i bez vetra. Minimalna temperatura 8° C, maksimalna dnevna 14° C. Sunčano i toplo do srede.