Nova guma glavu čuva!

BOR – Iskusni vozači znaju da je kraj oktobra vreme da pripreme svoje četvorotočkaše za vožnju u zimskim uslovima. Za mnoge to znači i nove troškove, pre svega za kupovinu zimskih pneumatika. U zavisnosti od dimenzija, proizvođača i tipa, cena novih zimskih guma se drastično razlikuje, od 3.500 do čak 57.000 dinara . Ovom iznosu treba dodati i cenu montaže novih pneumatika. Vulkanizeri u Boru ovu uslugu naplaćuju od 250 do 350 dinara po gumi, osim ako su kupljene kod njih I tada je postavljanje gratis, ali se naplaćuje balansiranje. Jeftinije je da se kupe polovni zimski pneumatici, ali tada treba uzeti u obzir činjenicu da su gume već korišćene. Sve u svemu, prodaja guma za vožnju u zimskim uslovima i u prodavnicima i kod vulkanizera u Boru je, ovih dana znatno povećana.

Da podsetimo da prema propisima o bezbednosti saobraćaja, od 1. novembra do 1. aprila, motorna vozila moraju imati kompletnu zimsku opremu ukoliko su vremenski uslovi takvi da se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica. Oprema podrazumeva, pre svega zimske gume na najmanje dva pogonska točka, a dubina gazećeg sloja na pneumaticima mora biti minimum četiri milimetra. Na vozilima se, prema propisima, ne smeju postavljati pneumatici sa klinovima.

Kazne za nepoštovanje ovog propisa iznose od 10.000 do 20.000 dinara za fizička, odnosno od 60.000 do 800.000 dinara za pravna lica. U slučaju da dođe do nezgode, izazvane jer na vozilu nije bilo zimskih guma, a to se tretira kao tehnički neispravno vozilo, kazne su još i veće.