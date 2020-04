Nova pravila zbog izmene ograničenja kretanja

Zbog aktuelne situacije sa korona virusom uvedena je zabrana kretanja od sutra u 13 časova do ponedeljka u pet ujutru. S obzirom na izmene ograničenja kretanja Krizni štab za suzbijanje bolesti Kovid-19, definisao je funkcionisanje za predstojeći vikend.

Umesto u nedelju, penzionerima će biti omogućeno da kupovinu obave sutra ujutru od četiri do sedam časova. To je urađeno da bi se smanjilo kretanje, odnosno da zaposleni u marketima ne bi na posao dolazili samo na tri sata u nedelju. Prodavnice će u tom periodu biti otvorene samo za građane starije od 65 godina i drugima neće biti omogućena kupovina.U Boru će u to vreme raditi maloprodajni objekti Tekijanke, prodavnice Lav Plus, Lidl, Idea, Maksi, Tis, biće otvorena i Swisslion Slatka kuća, mesara Biftek kao i radnje Kengur i Vaz.

Vlasnici kućnih ljubimaca mogu da izvode ljubimce svakog dana u periodu između 23 časa do 1 ujutru, i u nedelju od 8 do 10 časova ujutru. Kućnog ljubimca može izvesti samo jedna osoba, u trajanju od 20 minuta ne dalje od 200 metara od adrese prijavljenog prebivališta.

Krizni štab je odlučio da na sahranama u periodu trajanja vanrednog stanja, može biti najviše deset osoba koje moraju poštovati međusobnu razdaljinu od dva metra.