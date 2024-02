Novi bunar u Vodosistemu „Bogovina“

Sa izgradnjom Vodosistema Bogovina rešen je problem nestašice vode u Boru tokom letnjih meseci. Nedostatak ovog sistema je visoka cena struje zbog transporta dragocene tečnosti do korisnika s obzirom na to da se voda tri puta prepumpava do gradskih slavina. Nadležni u ovom preduzeću preduzimaju mere da bi se obavile dodatne uštede, koje, nažalost u početku traže i nova ulaganja. Sve u svemu, vodu iz Bogovine koriste mnogi stanovnici slivnog područja.

BOR – JP „Bogovina“ Bor je protekle godine pokrenulo izradu elaborata o rezervama podzemnih voda u okviru kojeg se planira ispitivanje dodatnog bunara u sistemu vodosnabdevanja. Postupak je iniciran iz razloga uštede električne energije u slučaju smanjenje potrebe za pijaćom vodom iz ovog izvorišta. U Planu je izrada projektno-tehničke dokumentaciju za aktivaciju dodatnog bunara, gde će polovinu sredstava obezbediti Ministarstvo poljoprivrede posredstvom Republičke direkcije za vode.

„Naredne godine se očekuje izgradnja bunara, koji će se po potrebi koristiti. Kompanija Ziđin Majning je zainteresovana za vodosabdevanje iz ovog pravca, ali nama je prioritet zadovoljenje potreba stanovništva. Privreda bi nam svakako značila za poslovanje, a konačnu odluku o pružanju ove usluge daće osnivač odnosno Grad Bor“ kaže Nataša Jovanović direktor JP „Bogovina“ Bor.

Kada je reč o izgradnji akumulacije Regionalnog vodosistema Bogovina u toku je izrada Prostornog plana područja posebne namene. Predstoji snimanje terena, a nakon obrade materijala biće sačinjeni elaborati, a na osnovu njih pripremljeni i realizovani konkretni projekti.