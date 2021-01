Novi putni pravci, šoping mol i proširenje vodovoda u 2021. godini

BOR – Lokalna samouprava u Boru, za godinu koja pred nama, ima značajne investicione planove.

Prema rečima gradonačelnika Bora Aleksandra Milikića, osim nastavka uređenja putne infrastrukture u gradskim i seoskim mesnim zajednicama, u 2021. godini planirano je ulaganje u vodovodne sisteme u selima, probijanje i izgradnja novih puteva i tržnog centra.

Prema planu očekuje se početak izgradnje vodovoda u Bučju, biće nastavljen vodovod u Metovnici i postavljen deo vodovodovodne mreže u Zlotu. Očekuje se da Bor iz republičkog programa „Srbija 2021-2025“ dobije značajna sredstva za izgradnju fabrike za preradu fekalnih otpadnih voda u Boru i izgradnju i uređenje sistema za preradu fekalnih otpadnih voda na Borskom jezeru.

Ove godine očekuje se i izgradnja šoping centra u Boru, koji bi mogao da bude završen do kraja godine, kaže Milikić i dodaje da je u planu i probijanje dva nova putna pravca, od naselja Bor 2 do Banjskog Polja i od Donje Bele Reke do Oštrelja.

Završava se i proces urbane komasacije kojim je predviđeno 169 novih stambenih parcela veličine 16 ari, na prostoru između naselja Bor 2 i naselja Sunca čime će dodatno biti obezbeđena mogućnost proširenja grada, kažu u lokalnoj samoupravi u Boru.