Novi rokovi za program „Moja prva plata“

Imajući u vidu izuzetno veliku zainteresovanost poslodavaca i nezaposlenih mladih za učešće u programu „Moja prva plata“, procenjeno je da je u interesu svih učesnika da se definišu novi rokovi po fazama realizacije programa „Moja prva plata“, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje.

Prijavljivanje poslodavaca i oglašavanje slobodnih radnih pozicija realizuje se do 7. novembra, a prijavljivanje nezaposlenih mladih za učešće u programu predviđeno je za period od 13. novembra do 6. decembra. Proces izbora kandidata od strane poslodavaca odvijaće se u periodu od 7. do 22. decembra.

Na portalu „Moja prva plata“ najkasnije do 29. decembra biće objavljena konačna lista poslodavaca sa brojem izabranih izvršilaca na oglašenim radnim pozicijama, a od 1. do 19. januara 2024. godine mora početi i sprovođenje programa „Moja prva plata“.