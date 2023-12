Novogodišnja akcija UG „Borci za Bor“

Nakon još jedne uspešne godine u kojoj su pomogli lečenje Marije Gambošević i Nikoline Josić, donirali različite uređaje obrazovnim i zdravstvenim ustanovama kao i humanitarne pakete, UG „Borci za Bor“ ulepšaće novogodišnje praznike i borskim mališanima, podelom novogodišnjih paketića. Poziv je i dalje otvoren, pa svi humani Borani mogu da doniraju paketić kako bi obradovali još neko dete.

BOR – Jedna od tradicionalnih akcija Udruženja građana „Borci za Bor“ za kraj godine je podela novogodišnjih paketića borskoj deci. Veliki broj Borana odazvao se ovoj akciji, pa je do sada prikupljen zavidan broj paketića.

„Ove godine „Borci za Bor“ su sa Đačkim parlamentom borske gimnazije uspeli da prikupe donaciju od preko 300 novogodišnjih paketića koje ćemo podeliti deci. Zahvaljujući donacijama građana, obradovaćemo mališane pred praznike. Deo paketića smo, zajedno sa Deda Mrazom, podelili deci sa cerebralnom paralizom, a 28. decembra paketiće će dobiti i deca iz ŠOSO „Vidovdan“ i Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju „Mozaik“ u Boru. Preostale paketiće, do kraja godine ćemo pokloniti mališanima, slučajnim prolaznicima na borskim šetalištima, nasumično, i to radimo uvek kako bi se deca obradovala. Nekome će upravo taj paketić biti možda jedini poklon za Novu godinu. Deci to mnogo znači. Poziv je i dalje otvoren, pa svi humani ljudi grada Bora mogu da doniraju paketić kako bi obradovali još neko dete, a mogu da nas kontaktiraju putem društvenih mreža“, poručio je Dalibor Jović iz Udruženja građana „Borci za Bor“.

Pune tri godine, Udruženje građana „Borci za Bor“, uspešno organizuje humanitarne akcije u kojima pomaže Boranima kroz prikupljanje novčanih sredstava za lečenje dece, donacije uređaja i aparata zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, prikupljanje paketa hrane, garderobe, higijenskih sredstava, a značajne akcije organizovali su i za pomoć crkvama i manastirima.