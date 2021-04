NSZ raspisala 13 javnih konkursa za finansijsku podršku

BOR – Na osnovu akcionog plana zapošljavanja u periodu od 2021. do 2023. godine, Nacionalna služba za zapošljavanje je 2.aprila raspisala 13 javnih poziva koji uglavnom traju do 30. novembra. Među njima je javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje koji je otvoren do 17. maja, kao i javni poziv za javne radove za osobe sa invaliditetom i ostala lica koji je otvoren do 10. maja.

„Poslodavci do pomenutog roka treba da podnesu zahtev kako bi Filijala NSZ u Boru donela odluku o dodeli sredstava. Paket javnih poziva predviđen za osobe sa invaliditetom otvoren je nešto duže od ostalih, do 31. decembra 2021. godine“, kaže Lidija Načić, direktor borske Filijale NSZ.

Svi javni pozivi su u prethodnim godinama bili iskorišćeni, ali je ipak najveće interesovanje u Boru bilo za samozapošljavanje, jer je samo 2020. godine na teritoriji grada 55 lica započelo sopstveni biznis.

„Na osnovu ranijih iskustava i analiza koje su rađene u borskoj Filijali, najveće interesovanje je vladalo za subvencije za samozapošljavanje, za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih lica gde grad Bor i Opština Majdanpek poslodavcima dodeljuju i do 200 hiljada dinara po zaposlenom licu, odnosno 240 hiljada za osobe sa invaliditetom. Grad Bor je pored republičkih sredstava, prošle godine iz lokalnog budžeta izdvojio 30 miliona dinara, ove godine za sada 18 miliona i već je počelo sprovođenje javnih radova a u toku je i potpisivanje ugovora za četiri lica za započinjanje sopstevnog biznisa. Sledeće nedelje biće raspisan javni poziv za stručnu praksu“, kaže Lidija Načić.

Uslovi za konkurisanje su da je lice na evidenciji službe i da je prošlo obuku za preduzetništvo, ukoliko želi da započne sopstveni biznis. Sve informacije u vezi sa konkurisanjem poslodavci i nezaposlena lica mogu da dobiju lično, u Filijali NSZ – a u Boru.