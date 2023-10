NSZ raspisala konkurs „Moja prva plata“

Nezaposlene osobe do 30 godina starosti imaće i ove godine priliku da učestvuju u programu „Moja prva plata“ koju je pokrenula Nacionalna služba za zapošljavanje. Sve neophodne informacije o uslovima i rokovima mogu se naći na portalu Moja prva plata, a predviđena mesečna naknada veća je u odnosu na prethodnu godinu.

BOR – Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je konkurs za prvo zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina „Moja prva plata“. Ovo je četvrti put da se ovaj konkurs raspisuje, a očekuje se da će prvi posao ovim putem moći da dobije 10.000 mladih.

Program je organizova u četiri faze, a rokovi su nešto kraći u odnosu na prošlu godinu. Do 31. oktobra poslodavci mogu elektronski da se prijave na sajtu, zatim se u dugoj fazi od 6. do 24. novembra prijavljuju nezaposlena lica, koja moraju da imaju najmanje srednju školu i manje od 30 godina. Poslodavci će selekciju moći da završe do 8. decembra, a nakon toga u četvrtoj fazi sledi potpisivanje trojnog ugovora, poslodavaca, kandidata i nacionalne službe zapošljavanja.

Program traje devet meseci. U tom periodu nezaposlena lica sa srednjom školom će od nacionalne službe zapošljavanja dobijati 28.000 dinara naknade, a sa visokim 34.