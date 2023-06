Obećan nastavak isplate solidarne pomoći

Kako nadomestiti drastičnu razliku između plata u privredi, javnim preduzećima i ustanovama koje su u najtežem položaju, bila je osnovna tema razgovora predstavnika sindikata i gradske vlasti u Boru. Postignut je dogovor o nastavku isplate solidarne pomoći za sve radnike u ovom sektoru, kroz rebalans budžeta, a predložena je i reorganizacija tih ustanova kako bi one, u okviru svojih delatnosti, mogle dodatno da prihoduju.

BOR – Na sastanku predstavnika Veća Saveza samostalnog sindikata grada Bora i lokalne samouprave postignut je dogovor o daljoj isplati solidarne pomoći za zaposlene u Gradskoj upravi i javnim ustanovama. Novac će biti obezbeđen kroz poslednji rebalans gradskog budžeta. Pokušaj politizacije ove isplate je krajnje neprimeren, a svi dogovori, predlozi i sastanci zainteresovanih strana su jedino što vodi ka rešenju problema, rečeno je na konferenciji za novinare.

„Prosečna zarada u Boru prmašuje 96.000 dinara, a u Ziđinu je gotovo 117.000. Zaposleni u javnim ustanovama imaju nekoliko puta niže zarade. Oni za to svakako nisu krivi, ali sa druge strane Zakon o javnim ustanovama sprečava povećanje plate od već propisane. Tu pre svega mislim na Ustanove sporta, kulture i turizma, kao i na Gradsku upravu. To moramo nadomestiti, jer je reč o našim sugrađanima. Moramo naći način kako to da rešimo, naravno u skladu sa zakonom„, rekao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

„Protesta, štrajkova i upada na sednicu Skupštine Grada Bora, kao vid bunta oko neisplaćene pomoći, koji se pominju na društvenim mrežama, neće biti. Mi održavamo partnerski odnos sa predstavnicima vlasti i tražimo kompromisno rešenje za sve probleme sa kojim se suočavaju zaposleni„, rekao je na konferenciji Miloš Jeličić, predsednik Veća Saveza samostalnog sindikata grada Bora.

„Gotovo sva javna preduzeća u Boru sada imaju pozitivno poslovanje, a najveći problem je gradska Toplana, gde postoji program i plan za sanaciju postojećeg stanja. Generalno, zarade u ovim preduzećima su blizu prosečnih u gradu„, naglasio je Milikić.