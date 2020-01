Oblačno, kiša lokalno

SRBIJA, BOR – U Srbiji u petak jutro vedro i hladno, u većini predela sa mrazom, ponegde i sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Na severu i istoku Srbije prolazno naoblačenje, na severoistoku ponegde i sa kišom. Duvaće umeren do pojačan, povremeno i jak jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od -5 do 1°C, maksimalna dnevna od 9 do 15°C.

U Boru u petak prepodne umereno oblačno, popodne povremeno sa kišom. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura 0° C, maksimalna dnevna 9° C. Slično vreme i tokom vikenda.