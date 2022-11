Obuka za freelancing

U okviru projekta “Digitalni Pomak”, koji sprovodi Timočki Omladinski Centar Zaječar, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, do 22. novembra je otvoren konkurs za mlade od 18 do 30 godina iz Zaječara i Bora, a posebno one koji su pokrenuli ili planiraju da pokrenu sopstveni biznis, kao i za nezaposlena lica iz ove kategorije.

Sve radionice biće održane od 23. do 30. novembra kroz četiri modula: Predstavljanje UpWork platforme za tražnje online poslove, Kako uploviti u Freelance vode, Kako izgleda put uspešnog online biznisa i WordPress kao sredstvo za započinjanje i razvoj sopstveno biznisa. Zainteresovane osobe prijavljuju se popunjavanjem onlajn formulara.