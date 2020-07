Od ponedeljka porast temperature

SRBIJA, BOR – U Srbiji u nedelju ujutro pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz obilnije padavine u Podrinju i na severu zemlje. Tokom dana u svim predelima promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima, ponegde uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 13 do 17°C, maksimalna dnevna od 20 do 25°C.

U Boru u nedelju oblačno, sa kišom. Duvaće slab, vetar. Minimalna temperatura 14°C, maksimalna dnevna 17°C.

Od ponedeljka sunčano, uz porast temperature.