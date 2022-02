Ograničene cene tehničkog pregleda vozila

SRBIJA – Vlada Srbije usvojila je Odluku o određivanju cene tehničkog pregleda vozila kojom se određuje najniža i najviše cena redovnog godišnjeg tehničkog pregleda, kao i najviše cene vanrednog i kontrolnog tehničkog pregleda. To ovoj odluci, najniža cena sa PDV-om za putnička vozila ubuduće će iznositi najmanje 3.070 dinara, a najviše 6.020 dinara. Kada je reč o motociklima, mopedima i traktorima cena tehničkog pregleda sa PDV-om iznosi od 2.120 do 4.120 dinara, a za autobus, teška teretna i priključna vozila od 6.020 do 11.920 dinara. Kada se tehnički pregled za teretna i priključna vozila vrši na poligonu, najviša cena može biti uvećana za dodatnih 2.000 dinara.

Kako se navodi u saopštenju, osnovni razlog za donošenje ove odluke je stupanje na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Odluka o određivanju cene tehničkih pregleda je bitan deo seta propisa kojom će se sprečiti zloupotrebe u oblasti od izuzetnog značaja za bezbednost saobraćaja na putevima.