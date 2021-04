Ohrabrujući rezultati dnevnih i noćnih test-proba za smanjenje vibracija i buke

Nakon što je 9. aprila obustavila izgradnju novih ventilacionih okana za rudnik „Jama“ i obećala da će građane, koji žive u blizini mesta gde će ona biti postavljena, zaštititi od buke i vibracija, firma koju je Serbia Zijin Copper angažovala za taj posao ugradila je gumene podloge i zaptivnu konstrukciju na sve četiri lokacije. Nakon toga, obavila je prve test-probe, kako bi utvrdila uspešnost mera preduzetih u cilju smanjenja buke i potresa izazvanih miniranjem. Prvi rezultati su ohrabrujući, jer se u noćnim uslovima opseg decibela kretao u rasponu od 37 do 50, a po danu od 40 do 50, što se uklapa u zakonom dozvoljene granice. Pre ovih mera, nivo buke bio je u rasponu od 50 do 73 decibela. Prvi rezultati merenja pokazali su i da bi buka i potresi od miniranja mogli biti potpuno eliminisani na dubini 110 metra.

Kompanija će do pronalaženja najboljeg rešenja za sva četiri ventilaciona okna nastaviti sa ispitivanjem, pa u tom pogledu nadzire sve aktivnosti izvođačke firme i koordinira njen i rad lokalnog instituta po tom pitanju. Podatke o primenjenim metodama i najnovijim rezultatima prosledila je Institutu za rudarstvo i metalurgiju u Boru na dalje razmatranje i analizu.