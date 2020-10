Oko 200 kompanija u Timočkoj krajini potražuje radnike

ZAJEČAR – Nacionalna služba za zapošljavanje produžila je i rok za proces izbora kandidata od strane poslodavaca koji će se odvijati do 15. novembra ove godine. Кonačna lista izabranih poslodavaca i kandidata, sa brojem odobrenih izvršilaca za svakog poslodavca, biće objavljena na portalu mojaprvaplata.gov.rs, najkasnije do 27. novembra. Nakon objave sledi zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavaca i izabranih kandidata, od 28. novembra do 14. decembra ove godine.

„U Timočkoj krajini najtraženiji je kadar koji bi radio administrativne ili tehničke poslove, a za pomenuti program vladalo je veliko interesovanje na nivou čitave Srbije. Tako je više od 10.000 zainteresovanih kompanija oglasilo približno 17.000 pozicija za 28.000 novih radnih mesta“, kaže Svetlana Mihajlović, načelnik Odeljenja za posredovanje u zapošljavanju NSZ Zaječar i podsetila da će kandidati sa srednjom stručnom spremom dobijati 20 hiljada dinara, dok će sa fakultetom dobijati 24 hiljade. Praksa će trajati devet meseci, a poslodavci neće imati obavezu da nakon isteka tog perioda zaposle kandidate.