Opština Majdanpek donela novu Odluku o zoohigijeni  

MAJDANPEK – Opština Majdanpek donela je novu Odluku o obavljanju delatnosti zoohigijene koja uređuje i organizuje ove poslove na teritoriji opštine. Lokalna samouprava je ovu delatnost prenela u nadležnost Javnog preduzeća za stambene usluge, koje će, između ostalog, voditi i rad u prihvatilištu za pse, izgrađenom u blizini Majdanpeka.

Za posao nadzora, kada je primena Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene u pitanju, zaduženo je Odeljenje za urbanizam i stambeno komunalne poslove.

„Za nepoštovanje obaveza iz Odluke predviđene su novčane kazne, u rasponu od devet do 25 hiljada dinara, odnosno od 20 do 240 sati kazne rada u javnom interesu. Verujemo da će primenom ove Odluke, kojom su do detalja utvrđene i sve obaveze vlasnika životinja u značajnoj meri biti rešen ovaj veliki komunalni problem u gradu i opštini“, naglašava Ivan Grmuša, šef Odeljenja za urbanizam i stambeno komunalne poslove Opštinske uprave Majdanpek.

Slično mišljenje čulo se i na poslednoj sednici Skupštine opštine, na kojoj je Odluka i usvojena, kada je izrečen niz primedbi na ponašanje pojedinih vlasnika kućnih ljubimaca, odnosno pasa, koji se ne pridržavaju osnovnih propisa, kao što je stavljanje zaštitnih korpi ljubimcima, uklanjanje fekalnih otpada za psom, prilikom šetnje i slično.