Opština Majdanpek poziva stipendiste da se priključe volonterima

MAJDANPEK – Zbog sve većih obaveza koje volonterima donosi svaki naredni dan, Štab za vanredne situacije opštine Majdanpek doneo je na današnjoj sednici Odluku da pozove sve opštinske stipendiste da se jave i priključe volonterima Štaba, kojih je trenutno oko 40.

Kako bi osigurali njihovu bezbednost dogovoreno je da upravo ti mladi ljudi budu prioritet prilikom raspodele zaštitne opreme, a takođe, će ubuduće umesto njih distribuciju pomoći i neophodnih namirnica licima koja se nalaze u izolaciji i samoizolaciji dostavljati medicinske ekipe zadužene, inače, za njihov zdravstveni nadzor.

Na sednici Štaba za vanredne situacije Majdanpek bilo je reči i o pripremi humanitarnih paketa, koji će ovih dana biti podeljeni penzionerima sa primanjima manjim od 30 hiljada dinara i korisnicima materijalnog obezbeđenja, a reč je o 510 socijalno najugroženijih porodica. Raspodela će početi u isto vreme u celoj opštini, a paketi ukupne vrednosti 1500 dinara sadržaće osnovne životne namirnice.

Članovi Opštinskog Štaba za vanredne situacije utvrdili su i novo radno vreme prodavnica prehrambene robe i apoteka, radnim danima do 16 i vikendom do 14 časova. Ostali prodajni objekti radiće od 8 do 14 časova, dok se rad Zelene pijace u potpunosti zabranjuje.