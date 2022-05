OŠ „Đura Jakšić“u Krivelju obeležila 170 godina postojanja

BOR-Osnovna škola „Đura Jakšić“ u Krivelju,kod Bora, ima sve uslove za rad kao i obrazovne ustanove u gradu. Poseduje veliku fiskulturnu višenamensku salu, modernu kuhinju, digitalni kabinet, dron i ostalu opremu, a uveden je i jednosmenski rad. Za vreme epidemije korona virusa, a uz pomoć nastavnika i roditelja, učenici, su uspeli da isprate digitalnu nastavu na daljinu, što potvrđuju i rezultati na mnogim takmičenjima u drugom polugodištu.

U narednom periodu u ovoj školi planiraju ponovno organizovanje tradicionalnog takmičenja mladih zadrugara-orača na kojima su učenici ove škole godinama unazad bili šampioni. Takođe im je namera da produže i jednosmenski rad.

„Planiramo da produžimo jednosmenski rad, pojekat koji je u toku, da bi učenici imali više vremena za vannastavne aktivnosti. Trenutno on traje do 14 sati, a ako uspemo da se dogovorimo sa prevoznikom, produžili bismo ga do 16 sati“, rekla je Ivana Arsovska, direktor OŠ „Đura Jakšić“ u Krivelju.

Od investicija, u skladu sa proritetima, u Osnovnoj školi „Đura Jakšić“ u Krivelju planiraju uređenje fasade, ugradnju oluka i postavljanje ograda oko školskih dvorišta.