Osmaci danas rešavaju onlajn test iz matematike

Osmaci danas polažu onlajn test iz matematike u okviru probe male mature. Test iz srpskog palagali su juče, a u petak, 24. aprila radiće kombinovani test. Tokom jučerašnjeg rešavanja testa bilo je poteškoća zbog opterećenja mreže, pa će danas đaci test raditi u različito vreme po okruzima.

Vojvođani će zadatke rešavati u terminu od osam do 12 sati. Zatim će platformi „Moja učionica“ moći da pristupe đaci iz Beograda u terminu od 12 do 16 časova. Za ostatak Srbije predviđen je termin od 16 do 21 i 30.

Povratnu informaciju o rezultatima testa učenici će moći da vide nakon dvanaestočasovnog isteka vremena za rešavanje testa, kada će rešenja biti dostupna.