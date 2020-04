Krizni štab doneo je mere za naredni vikend. Kako saznaju mediji umesto u nedelju kako je bilo do sada, penzionerima će biti omogućeno da kupovinu obave u subotu od 4 do 7h. To je urađeno da bi se smanjilo kretanje, odnosno da zaposleni u marketima ne bi na posao dolazili samo na tri sata u nedelju.

Prodavnice će u tom periodu biti otvorene samo za građane starije od 65 godina i drugima neće biti omogućena kupovina.