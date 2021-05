Petogodišnja akreditacija za program „Erazmus plus“

BOR – Nakon višegodišnjeg iskustva i uspešno realizovanih projekata, Mašinsko elektrotehnička škola u Boru dobila je petogodišnju akreditaciju za projekat iz ERAZMUS plus programa.

„Mašinsko elektrotehnička škola u Boru konkurisala je za akreditaciju u sklopu ERAZMUS plus programa i dobila mogućnost da do 2027. godine realizuje projekte u okviru kojih će biti omogućeno da šest nastavnika i 24 učenika obavljaju praksu u inostranstvu. Škola će svake godine precizirati detalje projekta u smislu zemlje koju želimo i oblasti usavršavanja. Ova akreditacija je veoma značajna za nas nastavnike, jer garantuje petogodišnju realizaciju programa, što i učenicima pruža sigurnost na duže staze kada je reč o usavršavanju, sticanju novih znanja i iskustava. Za sada su na čekanju četiri projekta koja nismo realizovali zbog pandemije korona virusa. Realizuju se samo pripremne aktivnosti, a putovanja će biti organizovana čim epidemiološka situacija to dozvoli“, kaže Sanela Paunović nastavnik matematike.

Škola od 2019. godine realizuje projekte ERAZMUS plus programa, a interesovanje učenika i nastavnika je, zbog pozitivnog iskustva, sve veće. Svi učenici ove škole kao i nastavnici imaju pravo da apliciraju, a na osnovu određenih kriterijuma, izabrani će moći da učestvuju u budućim projektima.