Pobeda košarkašica Rudara 1903 u derbiju kola

Protekli vikend bio je uspešan za borske sportiste. Prvenstvene bodove osvojile su košarkašice, a uspešni su bili i kuglašu Bakra na pojedinačnom takmičenju.

BOR – Košarkašice Rudara 1903 pobedile su na domaćem terenu Proleter iz Zrenjanina 68:59 u derbiju vrha tabele Druge lige Srbije. Borska ekipa bila je u prednosti tokom celog meča i prvo poluvreme dobila 38:32. Ovu prednost Rudar je uspeo da sačuva i poveća do kraja utakmice i da stigne do dva nova boda, koja će imati značaj u borbi za plasman u viši rang, jer su do ovog kola Rudar i Proleter delili drugo i treće mesto. U borskoj ekipi najefikasnija je bila kapiten Jelena Prvulović sa 22 poena, dok je kod Proletera najviše poena 12 postigla Marija Mršić. Borska ekipa je posle 12 odigranih kola na drugom mestu sa 21-nim bodom, dva manje od prvoplasirane Topolčanke. Treće, četvrto i peto mesto dele Student, Ras i Proleter sa po 20 bodova, a dve prvoplasirane ekipe ući će naredne sezone u Prvu ligu Srbije, najjači rang takmičenja kod nas.

Na prvenstvu jugoistočne Srbije u kuglanju, koje je 17. i 24. decembra održano u kuglanu Sportskog centra „Bobana Momčilović Veličković“ učestvovalo je 40 takmičara iz tri kluba, borskog Bakra, Čair meraklije iz Niša i Palilulac iz istog grada. Na prvo mesto plasirao se borski kuglaš Josip Tadić sa 608 oborenih čunjeva, drugo mesto zauzeo je Bojan Dinić iz ekipe Meraklije sa 602, treći je bio Jovica Veličkovski sa 600, a četvrti Dejan Todorović sa 596 oborenih čunjeva obojica iz borskog Bakra. Ovi takmičari stekli su pravo učešća na završnom turniru prvenstva Srbije koje će se 23. februara održati u Kraljevu.

Asocijacija Sport za sve iz Bora organizovala je u prostorijama malog stadiona završni, novogodišnji turnir u šahu. Od 14 učesnika, koji su odigrali ukupno 26 kola, prvo mesto zauzeo je Gojko Gojković – Obodinac sa 20 poena, drugo mesto pripalo je Srećku Stankoviću, a treće je osvojio Dine Cvetkovski. Za najbolje učesnike obezbeđeni su pehari, diplome i sportske majice, a turnir je održan pod pokroviteljstvom Grada Bora.