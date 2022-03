Pobeda rukometašica, košarkašica i košarkaša

BOR – Rukometašice Bora pobedile su Crvenu zvezdu na gostovanju u Beogradu u 17. kolu Arkus super lige Srbije 36:34. U prvom poluvremenu vodila se izjednačena borba, u kojoj je borska ekipa imala blagu prednost i prvi deo utakmice završila sa golom prednosti 19:18. U drugom poluvremenu Boranke su pojačale odbranu i 15-tak minuta pred kraj stigle do tri gola prednosti koju su održale do kraja utakmice. U Crvenoj zvezdi najefikasnija je bila Andrea Boner sa 13 golova, a borskoj ekipi sedam golova je postigla Danijela Ilić. Pet kola pre kraja takmičenja Bor je sa 12 osvojenih bodova na desetom mestu i obezbedio je opstanak u najjačem rangu takmičenja kod nas, bez obzira na ishod ostalih utakmica, s obzirom na to da pretposlednji Beograd ima tri boda, a poslednja Crvena zvezda samo jedan i oni će naredne godine sigurno igrati u nižem rangu takmičenja.

Košarkašice Rudara 1903 su na svom terenu trećeplasiranu Slogu iz Požege 76:72 u 19. kolu Druge lige Srbije. Iako je Sloga bila favorit u ovom meču, Rudar je pružio odličnu partiju, tokom većeg dela meča nije dozvolio gošćama da se rezultatski odvoje i dva minuta pre kraja utakmice pri rezultatu 69:69, posle trojke koju je postigla Mila Milojević i pogotka kapitena Jelene Prvulović koja je bila najefikasnija u borskoj ekipi sa 24 poena, stigle do pet poena prednosti i obezbedile pobedu i bodove koji će im mnogo značiti u borbi za opstanak. Sa 25 bodova Rudar deli sedmo osmo i deveto mesto sa Radničkim i Ljubovijom, a bod manje imaju Stara Pazova, Srbobran i Gimnazijalac. U poslednja tri kola borska ekipa će presudne utakmice imati upravo na gostovanjima u Srbobranu i Gimnazijalcu u Nišu.

Košarkaši Bora pobedili su u petom kolu plej ofa Prve regionalne lige u Nišu ekipu Ratnici 101:83. Tri kola pre kraja Bor je sa 20 bodova treći na tabeli i zadržao je šanse za eventualno osvajanje prvog mesta i odlazak u viši rang takmičenja.

Fudbaleri Bora i Slatine poraženi su na gostovanjima u 17. kolu Zone istok. Slatina je u Pirotu poražena od prvoplasiranog Tanaska Rajića 3:0, dok je Bor 1919 u Kladovu izgubio od Đerdapa 1:0. Slatina je sa 32 boda treća na tabeli dok je Bor sa dva boda manje na deobi četvrtog i petog mesta.

U 17. kolu Borske okružne lige Zlot je poražen u Rudnoj Glavi 4:1, Nemetali su na svom terenu pobedili Branik 2:1, Šarbanovac je savladao Polom 4:0, a Brestovac je podelio bodove u Urovici sa istoimenom ekipom 3:3. Zlot je i dalje prvi na tabeli sa 43 boda, Brestovac je treći, Nemetali peti, a Šarbanovac deli 14. i 15. mesto.