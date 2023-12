Pobede košarkaša i rukometaša Bora

U ligaškim utakmicama tokom vikenda pobede su ostvarili košarkaši i rukometaši Bora. Nove medalje osvojili su i karatisti.

BOR – Košarkaši Bora pobedili su u 13 kolu Druge lige Srbije na domaćem terenu ekipu Star iz Novog Sada minimalno 94:93. Borska ekipa je do druge pobede ove sezone stigla u poslednjoj četvrtini utakmice koju su dobili 28:20. Ujedno ovaj meč bio je i derbi donjeg dela tabele, s obzirom na to da je Star na deobi 13 i 14 mesta sa Dunavom sa 16 osvojenih bodova, dok je Bor na pretposlednjem 15 mestu sa isto toliko bodova. Do kraja jesenjeg dela takmičenja ostala su još dva kola.

Košarkašice Rudara 1903 poražene su na domaćem terenu od ekipe ČA basket iz Čačka u devetom kolu Druge lige Srbije ubedljivo 86:62. Dva kola pre kraja jesenjeg dela, Rudar je u donjem delu tabele na deobi 9. i 10. mesta sa Paraćinom sa 11 osvojenih bodova, dve pobede i 7 poraza u dosadašnjem delu takmičenja.

Rukometaši Bora pobedili su u 12. kolu Prve regionalne lige na gostovanju u Leskovcu nad ekipom Vukovi 35:30. Kolo pre kraja jesenjeg dela prvenstva, borska ekipa je na trećem mestu sa 16 osvojenih bodova koliko ima i Rtanj, ali boljevačka ekipa ima i utakmicu manje. Na tabeli vodi Jastrebac sa 19 bodova, dok je Zaječar na drugom mestu sa dva boda manje.

Takmičari Karate kluba Bor osvojili su dev zlatne, tri srebrne i četiri bronzane medalje na 22. međunarodnom Nipon kupu u Beogradu. Zlatne medalje osvojili su Andrej Nedeljković i Filip Bejić. Medalje su osvojili i Mila Todorović, Veljko Živanović, Andreja Jovanović i Mihajlo Kagadejev. Na turniru je učestvovalo 750 takmičara iz 7 država.

Stonoteniseri Kopera poraženi su u Drugoj saveznoj ligi na gostovanju u Bojniku od ekipe Pusta Reka 4:3. Takmičar ovog kluba Ivica Stanković osvojio je srebrnu medalju na 10. memorijalnom turniru Jovica Ristić u Požarevcu u kategoriji 50+. Narednog vikenda u Boru će u organizaciji ovog kluba biti održan Novogodišnji turnir u stonom tenisu.

Na malom stadionu u Boru održan je završni novogodišnji šahovski turnir za 2023. godinu na kome je bilo 12 učesnika. Prvo mesto zauzeo je Gojko Gojković sa 15 i po poena, a drugo i treće mesto podelili su Milun Vasković i Miladin Vojinović sa 14 poena. Organizator turnira bila je Asocijacija sport za sve or, a pokrovitelj Grad Bor.