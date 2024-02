Pobede rukometašica i kuglaša, poraz košarkaša

U ligaškim takmičenjima proteklog vikenda borske ekipe bile su delimično uspešne. Rukometašice Bora zabeležile su 12. pobedu u 13 utakmica, košarkaši su poraženi, a kuglaši Bakra stigli su do sedme pobede. Nove medalje osvojili su i karatisti, a uspešni su bili i stonoteniseri.

BOR – Rukometašice Bora pobedile su u 13. kolu Super B lige Srbije na domaćem terenu ekipu Kikinde ubedljivo 36:18, u poluvremenu 18:10. Borska ekipa opravdala je ulogu favorita i sa 24 boda prve je ne tabeli ispred Srema i Rume koji dele drugo i treće mesto sa po 18 bodova. Kikinda ostaje na poslednjem mestu sa 2 osvojena boda. Do kraja prvenstva ostalo je još devet kola, a za siguran povratak u Super A ligu borskoj ekipi biće dovoljno šest pobeda.

Košarkaši Bora poraženi su na gostovanju u Surdulici od ekipe Radnih 87:72 u 20. kolu Druge lige Srbije. Do kraja takmičenja ostalo je još 10 kola, a Bor se nalazi na pretposlednjem 15. mestu sa malim šansama za opstanak. Iz Druge lige Srbije ove sezone ispadaju četiri ekipe. Borskoj ekipi je do kraja takmičenja neophodno najmanje pet pobeda, što će biti izuzetno teško, s obzirom na to da su u dosadašnjem delu takmičenja u 20 utakmica ostvarili samo tri pobede.

Kuglaši borskog Bakra pobedili su na gostovanju u Nišu ekipu Meraklije u neizvesnom meču 3565:3525 oborenih čunjeva, odnosno 5:3 u poenima. Ovaj rezultat bio je ujedno i novi klubski rekord Bakra. U borskoj ekipi ponovo se istakao mladi Mateja Tadić sa 627 oborenih čunjeva. Posle 13 odigranih kola Prve lige Srbije Bakar je na deobi drugog i trećeg mesta sa Čairom sa po 16 osvojenih bodova. na prvom mestu je metalac iz Gornjeg Milanovca sa

Takmičari Karate kluba Bor osvojili su prvo mesto u generalnom plasmanu na 12. memorijalnom turniru Svetlana Ceca Radojević koji je održan u Valjevu. Borski takmičar Uroš Radivojević proglašen je za najuspešnije takmičara, a Mila Todorović za najuspešniju takmičarku. Na turniru je učestvovalo više od 300 takmičara iz 31-nog srpskog kluba.

Seniorska ekipa stonoteniskog kluba Koper iz Bora učestvovala je tokom vikenda na bodovnom turniru u Nišu. Takmičar ovog kluba Vladimir Marković zauzeo je odlično treće mesto u pojedinačnoj konkurenciji, u kojoj se takmičio protiv igrača koji igraju u super ligi. U takmičenju parova do trećeg mesta stigao je i u paru sa Ognjenom Jelenićem.