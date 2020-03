Počela podela paketa najugroženijima, u pomoć pritekla i zaječarska firma Milenijum

ZAJEČAR – Petočlana porodica Selimović iz Velikog Izvora kod Zaječara živi u nehumanim uslovima. Vanredno stanje još je više otežalo njihov položaj i dovelo ih u situaciju da bukvalno nemaju šta da jedu, pa im je pomoć koju su dopremili članovi mesne zajednice ovog sela bila od životnog značaja.

„Do januara sam primala materijalno, koje je sad ukinuto. Situacija je teška. Muž ima 65 godina i bolesni smo, on ne može da ide u nadnice, a ja više ne mogu da idem na deponiju da skupljam otpad. Sin se oženio doveo ženu sa malim detetom i bukvalno nemamo šta da jedemo, a i struju nismo platili odavno“, kaže Slavica Selimović iz Velikog Izvora.

Volonteri iz Velikog Izvora i članovi mesne zajednice od prvog dana snabdevaju starije od 70 godina u selu hranom i lekovima, a ovu akciju su samoinicijativno pokrenuli, imajući u vidu da je situacija zaista teška i da više nije moglo da se čeka.

„Ovo je trenutno humanitarna pomoć koju je obezbedila firma „Milenijum“ sa još nekim privatnicima iz Zaječara i to je van ove celokupne pomoći koju država obezbeđuje i ovo je baš za one najugroženije porodice, pretežno sa malom decom. Za vikend smo obišli šest ili sedam porodica koje su najugroženije sa velikim brojem dece, koja nemaju uslove za normalan život, nemaju hranu, a na stranu to što nemaju normalno detinjstvo“, rekla je Dušica Petrov, volonter i član mesne zajednice.

U toku je i akcija prikupljanja odeće i obuće za decu iz ovih porodica, a dok je dobrih ljudi, biće i ovakvih akcija. U Zaječaru je počela i raspodela paketa u organizaciji Štaba za vanredne situacije, gradske uprave i Crvenog krsta, tako da će ovi, ali i mnogi drugi ljudi dobiti pakete koji će im pomoći da preguraju ovu situaciju sa korona virusom.

„Nabavili smo robu za 2000 paketa, čiji smo sastav već objavili. To je kombinacija prehrambene i higijenske robe i grad Zaječar se opredelio da to podeli socijalno najugroženijim,“ istakao je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić i dodao da će ove nedelje, grad podeliti i 10.000 maski za višekratnu upotrebu koje se mogu peglati i koristiti više puta.