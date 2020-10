Počelo grejanje u Boru

BOR – Sezona grejanje u Boru je počela, ali ne bez problema. Radnici borske toplane suočili su se sa nekoliko proboja na mreži u gradu u ulicama Nikole Pašića, Branislava Nušića, Branka Radičevića i u privatnoj podstanici Sever. Proboji su sanirani, a od ove sezone građani kvarove mogu prijaviti na nove brojeve telefona 426 398 i 080 0303031 u Radnoj jedinici Toplifikacija.

„Grejemo oko 700.000 kvadrata prostora, 11.000 stanova. Ovaj sistem nije lako napuniti i pustiti u pogon. Svake godine se svaki put dešava nešto različito. Ove godine je bilo da se napuni sistem sa 10.000 kubika vode, a mi smo do početka sezone grejanja potrošili 20.000 kubika. To znači da smo imali velikih kvarova, pucanja i ponovo tu mrežu morali napuniti. Kubikaža vode svakako nije mala i moram ponoviti imamo jedan toplotni izvor, a ostali gradovi imaju nekoliko, a mi mrežu od 220 kilometara grejemo sa jednog mesta. U pripremi za sezonu grejanja na sistemu smo ugradili mnoge prekidne ventile, dosta smo i skratili mrežu tako da manji deo grada ostaje bez grejanja prilikom kvarova, a posebno gde su prekidni ventili u šahtama. Ugradili smo ih oko 200 komada. Na taj način dajemo sigurnost pri grejanju. Uglja ima dovoljno, pristiže u kontinuitetu u skladu sa dogovrenom dinamikom. Sam proces punjenja odnosno lagerovanja uglja, pa preko bunkera, traka, ako je ugalj mokar, opet su to problemi. Tada moramo da aktiviramo grejače vazduha. Znači postojeći sistem je veoma težak, a da bi smo to prevazišli trebalo bi da imamo u budućnosti tri izvora toplote, da bi prešli na gas. Zamenom energenta jednostavno bi taj prosec potpuno uskladili, eliminisali dopremu uglja i znatno smanjilji potrošnju električne energije koja je veoma velika“, istakao je Milutin Simić, direktor JKP „Toplana“ Bor.

Na zalihama borske toplane ima 10.000 tona uglja, a očekuje se isporuka još 4.000 tona. Ova količina, prema rečima nadležnih dovoljna je za dva meseca grejanja grada. Da podsetimo, Toplana u Boru će ove sezone grejati grad od 6 do 21 sat, a ukoliko bude hladnije grejaće i duže.