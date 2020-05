Podnošenje zahteva za reprogram dugovanja od ponedeljka

BOR- U Javnom komunalnom preduzeću za stambene usluge u Boru od ponedeljka građani mogu da podnesu zahtev za potpisivanje sporazuma o reprogramu dugovanja za komunalne usluge uz otpis kamate. Dužnicima će biti omogućeno da zaostale obaveze plaćaju na razne načine – putem trajnog naloga preko banke, administrativne zabrane, ili na šalteru.

„U zavisnosti od visine njihovih obaveza, dug do sto hiljada dinara moći će da uzmire na 60 mesečnih rata, do 250 hiljada na 96, do 500 hiljada na 108 i za više od pola miliona na 120 mesečnih rata“, rekla je Anabela Stojanović, kordinator prinudne naplate u JKP za stambene usluge u Boru.

Akcija potpisivanja sporazuma o reprogramu duga traje do 11.septembra, a građani Javnom komunalnom preduzeću za stambene usluge duguju sa kamatom blizu milijardu dinara. Najveći broj dužnika, blizu 11 hiljada, je u kategoriji do stotinu hiljada dinara. Uz reprogram duga građani su u obavezi da redovno plaćaju i tekuće obaveze za komunalije. U protivnom biće im raskinut ugovor o reprogramu duga.