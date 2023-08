Pojačanje u FK „Bor 1919“

FK „Bor 1919“ dobio je pojačanje za narednu fudbalsku sezonu. Ambicije kluba su ulazak u Prvu srpsku ligu, a pozicije koje su u timu bile problematične, sada su popunjene iskusnim igračima koji su u Bor došli iz Zaječara i Beograda.

BOR – FK „Bor 1919“ priprema se za predstojeću fudbalsku sezonu Zone Istok. Uz novog trenera Miljojka Gošića, koji je preuzeo tim pre nešto više od mesec dana, klub je pojačan i novim igračima.

„Novina u klubu su četiri iskusna igrača. U planu je da dovedemo još dva igrača i prema proceni trenera to je za početak dovoljno. Momci su došli iz Zaječara i Beograda. Mi smo ciljano birali igrače koji će da nam pojačaju tim i da napokon uđemo u Prvu srpsku ligu, odnosno da budemo prvi“, kaže Saša Đorđević, predsednik FK „Bor 1919“.

„Da se napravi tim, da se doselektira i uvede u kolosek i da krene u skladu sa ambicijama je uvek mukotrpan proces, nikada to nije lako, u najvećim klubovima sveta pa i u našem klubu. Ljudi su u klubu to prepoznali, vredno na tome radili i čini mi se da korak po korak to dobija obrise onoga što bi trebalo da opravda naše ambicije“, kaže Miljojko Gošić, trener u FK „Bor 1919“.

„Prelazni rok smo dosta dobro odradili, imali smo neke deficitarne pozicije u timu. Ja sam pred početak prvenstva procenio da imamo sedam, osam igrača koje treba da zadržimo i uprava je to ispoštovala, doveli smo i pojačanja koja su po mom mišljenju bila baš neophodna na tim pozicijama. Braću Pavlović, Nenada koji je izrstan špic igrač koji će da nam poboljša realizaciju, što je bila rak rana FK Bora u prethodnih pet godina, i njegovog rođenog brata Srđana koji je prekaljeni vezni igrač u čiji će se kvalitet vrlo brzo uveriti ljubitelji fudbala u Boru“, kaže Dejan Pavlović, sportski direktor u FK „Bror 1919“.

Za sada su u Bor došla četiri igrača iz Beograda i Zaječara, Lazar Petrović, Jovan Petrović i braća Srđan i Nenad Pavlović, koji će pojačati odbranu, vezni red i napad. Momci su odgovorno pristupili pripremama a jedan od motiva za dolazak u borski klub im je upravo cilj koji klub ima za narednu sezonu, prelazak u višu ligu, kao i rad sa trenerom Gošićem.

Ambicija borskog kluba je osvajanje prvog mesta u Zoni istok i plasman u viši rang, Prvu srpsku ligu. Prvenstvene utakmice u ovom rangu takmičenja počinju 19. avgusta.