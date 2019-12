BOR – Radio Bor program je počeo da emituje 30.decembra 1969. godine. Uz ovu radio stanicu, koja uz kvalitetnu muziku svakodnevno informiše slušaoce o dešavanjima u regionu, zemlji i svetu, odrastale su mnoge generacije, koje i danas, u vreme ekspanzije drugih medija, poštuju i vole radio kao jedan od najznačajnijih. I nakon pola veka rada i ova radio stanica i dalje je prepoznatljiva široj slušalačkoj publici informativnom ali i muzičkom sadržaju koji celokupan program Radio Bora čine brzim, modernim, aktuelnim i atraktivnim. Radio Bor danas obeležava pola veka postojanja.

„Iskoristio bih priliku da sadašnjim i bivšim radnicima „ŠRIF“ -a i Radio Bora čestitam ovaj veliki jubilej, građanima Bora takođe, što i danas imaju priliku da slušaju pravu gradsku radio stanicu. Velika je čast biti danas na ovom mestu, ali je i velika odgovornost. Trebalo je savladati dosta izazova i prepreka da bi došli do jubileja od 50 godina. Mali broj medija u Srbiji je opstao, u jednom trenutku su mnogi bili otpisani, meni je drago što sam deo tog procesa i te istorije Radio Bora, da danas mogu da stojim ovde pred građanima Bora kao neko ko je dao svoj skromni doprinos da ova medijska kuća opstane„, rekao je mr Vladan Novović, direktor „Štampa, radio i film“ Bor.

Svečanost povodom obeležavanja pola veka Radio Bora, svojim prisustvom su uveličali bivši urednici programa, spikeri, voditelji, novinari, ljudi koji su svoj radni vek proveli za mix pultom, izveštavajući sa terena ili pred mikrofonom, čuvena imena poznata širokoj javnosti, ljudi koji su zabavljali, informisali i družili se sa slušaocima putem radio talasa, a samim tim postali deo svake porodice koja je svakodnevno pratila program Radio Bora. Evocirane su uspomene…

Prvu dečju radio emisija čiji je džingl i danas poznat, „Malo pojačaj radio“, uređivao je čovek uz koga su stasale mnoge generacije i učile se pravom novinarstvu, a mnogi su i danas poznati novinari. Novinar, urednik, direktor, književnik – Jovan S. Mitrović.

„Da je Radio Bor živo biće, čovek, pedeset godina bi značilo da je zreo i pametan, u zrelim godinama, čija se reč poštuje i ceni. Takav je i Radio Bor kao institucija. Od početka emitovanja programa, pa sve do današnjeg dana, imao je toliko veliku obavezu da se svojim građanima, slušaocima, obraća kao veliki prijatelj. Da je uvek uz slušaoce, kada im je dobro ali i kada je teško, tako je i bilo u prošlosti, a dosledan je tome i danas“, istakao je Jovan S. Mitrović bivši urednik Radio Bora.

Koliko su lokalni mediji važni ne samo na području lokala ili regiona već i za širu društvenu zajednicu, kada je reč o svakodnevnom informisanju ali i u vanrednim okolnostima, Radio Bor je potvrdio tokom svih godina postojanja. Osim ljudi koji su radili u samoj bazi Radia u Boru, veliki doprinos dali su i dopisnici kojih je bilo iz svakog grada istočne Srbije. Među njima i iz Boljevca.

„U Boljevcu je dopisništvo počelo da radi krajem osamdesetih godina, tačnije 88. odlukom lokalnih vlasti da se spoje praktično sa Radio Borom koji je bio izuzetno slušan. Otvoren je radio studio u Kulturno obrazovnom centru u Boljevcu, opremu smo dobili od Radio Bora, imali smo direktnu liniju tako da smo mogli da radimo i zajedničke emisije uživo i tako je sve to krenulo. Ja samo počela kao mlad novinar, dolazila neko vreme i u Radio Bor u matičnu kuću kako bih od starijih kolega učila i tako sticala iskusvo, a na sreću i zadovoljstvo, evo ta saradnja na ovaj ili onaj način traje i dan danas „ kaže Javorka Gojković, dopisnik Radio televizije Bor.

Prepoznatljiv glas i stil koji je gradio zajedno sa radiom, neodvojivi deo svakodnevnog programa na Radio Boru, već 20 godina – Ninoslav Mijić.

„Pre svega ne izgleda kao da je prošlo dvadeset godina, verovatno zbog dinamike posla, u medijima nema praznog hoda, uvek se nešto dešava. Pre dvadeset godina jeste bilo drugačije, ali svako vreme i svako od ljudi koji su nekada radili, sada rade i onih generacija koje će tek doći, dao je svoj doprinos i pečat, tako da svi zajedno činimo jedan mozaik, celinu koja traje pola veka“, istakao je Ninoslav Mijić, voditelj Radio Bora.

Iako se kroz vreme, sadržaj programa menjao u skladu sa potražnjom tržišta i zahtevima slušalaca, iako je internet era neke druge medije, prevashodno elektronske medije stavila u prvi plan, Radio Bor je opstao. Program je uređen tako da isprati moderne trendove, ali prevashodno da sačuva tradiciju i postulate novinarstva.

„Nove tehnologije donose i nov način funkcionisanja i rada medija, internet danas dominira i na neki način je stavio u drugi plan tradicionalne medije, ali naš radio se i dalje suprotstavlja tome, pa osim na 103,1 megaherc, može da se prati i na sajtu naše medijske kuće i putem društvenih mreža, što program Radio Bora čini dostupnim, ne samo građanima Bora, već i slušaocima širom zemlje. Ono što je prepoznatljivo za Radio Bor nekada, sačuvano je i danas, tradicija vrednosti to je ono o čemu govorimo, a da bi se to zaista sačuvalo potrebno je mnogo rada, truda, energije i volje. Činjenica je da su se mnoge radio stanice ugasile nakon privatizacije, mi nismo dozvolili da se to desi“, kaže Danijela Novović, glavni i odgovorni urednik Radio televizije Bor.

Posle pola veka ponosno se može reći da je Radio Bor tradicija koja je zabeležena na nosačima zvuka ali i utkana u detinjstvo i život mnogih generacija, onih koje su stasavale uz njega, ali i budućih pokolenja.