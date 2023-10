Popisana polovina gazdinstava u Boru i Zaječaru

U Srbiji je u toku popis poljoprivrede. Prema rečima nadležnih, nakon poslednjeg popisa 2012. godine i Ankete o strukturi poljoprivrednih gazdinstava 2018, aktuelnim anketiranjem i evidencijom biće obezbeđen kontinuitet u prikupljanju strukturnih podataka iz oblasti poljoprivrede, koji će, između ostalog omogućiti kreiranje i realizaciju dobre agrarne politike.

ZAJEČAR, BOR – Od početka popisa poljoprivrede, 1.oktobra do sada na području borskog i zaječarskog okruga popisana je gotovo polovina od 32.600 gazdinstava. Na ovom poslu angažovano je 126 popisivača i devet koordinatora. Na području Bora evidentirano je 4.300 domaćinstava. Popis poljoprivrede organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku.

„Jedinice posmatranja popisa su poljoprivredna gazdinstva bez obzira da li je reč o pravnim licima, preduzetnicima ili fizičkim licima. Na terenu popisivači, između ostalog, prikupljaju osnovne podatke o gazdinstvu, o kategoriji korišćenja zemljišta, radnoj snazi, o kvantitetu stoke, pčela i drugih životinja, a pojedini parametri se koriste iz administativnih izvora poput organske proizvodnje, pomoći u ruralnom području…„, napominje Slaviša Ćirić, načelnik Odeljenja Republičkog zavoda za statistiku u Zaječaru.

Prikupljeni podaci oslikaće stanje u zemljoradnji i koristiće se za statističke analize koje će omogućiti donošenje odgovarajućih odluka za podršku poljoprivrednoj proizvodnji i njenom razvoju.

Popis poljoprivrede traje do 15. decembra. Preliminarni rezultati će biti objavljeni najkasnije do 31. januara 2024, a konačni – sukcesivno do 31. decembra 2025. godine.