Popust za struju 5 odsto

„Elektroprivreda Srbije“ omogućava svim građanima starijim od 65 godina da na račune za mart, april i maj koje plate i sa zakašnjenjem, ali do 30. juna, dobiju popust od po 5 odsto. Zbog vanrednog stanja i zabrane kretanja ni neki građani nisu bili u mogućnosti da plate račune na vreme. Kao dodatna pogodnost, ni kamata neće biti obračunata ni na jedan od ova tri računa u periodu do 30. juna.

To praktično znači da ako neki račun građani plate pre 1. juna ostvareni popust po tom računu biće prikazan u prvom narednom računu, kao i do sada. Ukoliko sva tri računa budu, eventualno, plaćena u periodu od 1. do 30. juna, biće obračunat popust od po 5 odsto po svakom od tri plaćena računa i popust iskazan kao i do sada u sledećem računu.