Popuštanje epidemioloških mera

BOR – Zbog poboljšanja epidemiološke situacija u Srbiji, Krizni štab je doneo odluku da se od subote ukinu kovid propusnice i ograničenje broja ljudi u zatvorenim prostorijama. Kako je navedeno, mere se ublažavaju jer je smanjen broja pregleda, kao i broja hospitalizovanih u odnosu na broj potvrđenih kovid slučajeva.

I u Boru je, u poslednjih pet dana naglo smanjen broj pregleda u kovid ambulanti. Sa tridesetak na desetak dnevno. Smanjen je i broj testiranja sa donedavnih oko 100 dnevno, na 30 do 40. I broj obolelih je manji, sa tridesetak, u proseku na svega 4 do 5 novoobolelih u jednom danu. U Opštoj bolnici, zbog težih simptoma korona virusa trenutno je smešteno 7 pacijenata, a do nedavno ih je bilo više od 50.

Osnovna protivepidemijska mera prema bolesniku, izolacija obolelih, od sedam dana, a po potrebi i duže ostaje na snazi. Ostaje preporuka da se nose maske u zatvorenim prostorima, osim u bolnicama gde se podrazumeva njihovo obavezno nošenje. Preporuka Nacionalnog komiteta za imunizaciju je uvođenje dodatne buster doze i za decu od 12 do 18 godina, a za starije od 18 godina četvrta doza. Buster ,dodatna doza vakcine protiv kovida-19 primenjuje se kod svih koji su primili dve doze vakcine, a posebno se preporučuje za osobe pod većim rizikom od oboljevanja od težih bolesti.

U Boru je interesovanje za vakcinaciju protiv korona virusa je veoma slabo, naglašavaju epidemiolozi. Svega 3 do 5 osoba dnevno se vakciniše i to drugom i trećom dozom. Ukupno je od početka imunizacije dato više od 47.200 doza.

Na osnovu poslednje Odluke Kriznog štaba, u gerontološkim centrima, ukoliko nema nijednog obolelog u ustanovi u kontrolisanim uslovima su dozvoljene posete. Kada je reč o putnicima u međunarodnom saobraćaju mere ostaju na snazi. Za ulazak u zemlju obavezni su dokaz o vakcinaciji, dokaz o preležanoj bolesti ili odgovarajući serološki test.