Poskupelo polaganje vozačkog ispita

Opšti talas poskupljenja u Srbiji uticao je, između ostalog i na povećanje cene polaganja vozačkog ispita. U Boru je ovo polaganje za petinu skuplje. U auto školama već kalkulišu o mogućim olakšicama za građane koji su odlučili da steknu vozačku dozvolu.

BOR – Zbog povećanja troškova poslovanja, auto škole u Boru poskupele su svoje usluge za 20 procenata. Do sada je polaganje za B kategoriju koštalo, u proseku 90.000 dinara, a za C kategoriju, gde je poslednjih meseci i najveće interesovanje građana, 60.000 dinara. U Boru, za sada radi 7 auto škola i nadležni u njima naglašavaju da je novi cenovnik polaganja vozačkog ispita neminovnost i najavljuju mogućnost da se, eventualno plaćanje prolongira na više rata nego do sada.

Subvencije države auto školama ili smanjene dela njihovih obaveza, pre svega prilikom plaćanja taksi i poreza bi doprinelo da polaganje vozačkog ispita bude jeftinije, ocenjuju u auto školama.

Interesovanje za polaganje vozačkog ispita ne jenjava jer su poslednjih godina vozači traženi na tržištu rada. Međutim, novo poskupljenje obuke i polaganja za vozača, uz ostale troškove, pre svega, sve učestalije povećanje cene registracije i goriva će svakako uticati na mnoge da dobro razmisle pre nego što se prihvate volana.