Više od 150 najvećih pošta u Srbiji od danas radi sat vremena duže sa korisnicima tokom radnih dana, od ponedeljka do petka.

Umesto do 19, ove pošte će ubuduće raditi do 20 časova radnim danima, saopštile su Pošte Srbije. Tokom vikenda i praznika, pošte koje su u te dane radile do 19 časova ubuduće će raditi do 20 časova.

Pošta Bor 1 u ulici Đorđa Vajferta 1 radiće radnim danima od 8 do 20 časova, i subotom od 8 do 14 časova.