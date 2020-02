Postepen porast temperature

BOR/SRBIJA – U Srbiji u petak promenljivo oblačno i malo toplije, na jugu, jugoistoku i ponegde na istoku Srbije susnežica i slab sneg. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, na istoku Srbije jak. Minimalna temperatura od -5 do 0 stepeni, na jugu Srbije do -10, a maksimalna dnevna od 1 na jugu do 7 stepeni na severu Srbije i u Negotinskoj Krajini.

U Boru u petak umereno oblačno. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna 3 stepena. Za vikend sunčano i toplije.