Pred odbornicima u Boru 30 predloga odluka

BOR – Odbornici Skupštine grada Bora odlučivaće na 23. sednici koja je zakazana za 27. jul u devet sati o ukupno 30 predloga koji su prethodno usvojeni na sednicama Gradskog veća.

Na dnevnom redu je predlog otpočinjanja projekta javno privatnog partnerstva za izgradnju, finansiranje i održavanje nove toplane sa upotrebom obnovljivih izvora energije i uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom. Republička komisija odobrila je ovaj projekt kojim su definisane obaveze koje bi lokalna samouprava i budući partner na projektu imao, kao i lokacija, broj kotlova, maksimalna i minimalna količina toplotne energije koja bi trebalo da bude proizvedena. Prema ovom projektu, cena grejanja se za građane neće povećavati, partner koji bude dao najbolje uslove na javom tenderu proizvodiće toplotnu energiju, koja će se plaćati preko Javnog preduzeća za stambene usluge, a lokalna samouprava formiraće službu koja će se baviti njenom distribucijom.

Odbornici će odlučivati i o predlogu da Javno komunalno preduzeće za stambene usluge zaduži sa 300 miliona dinara kredita, koji bi bili namenjeni nabavci uglja za predstojeću grejnu sezonu, koja bi mogla da bude poslednja iz gradske toplane, jer se očekuje da nova toplana bude završena do septembra 2022. godine.

Na dnevnom redu su i predlozi razrešenja direktora u Javno komunalnom preduzeću „Toplana“ i Ustanovi Sportski centar „Bobana Momčilović Veličković“, jer su dosadašnji direktori podneli ostavke. Za vršioca dužnosti direktora u borskoj Toplani predložen je inženjer metalurgije Dragan Veličković, a u sportskom centru profesor fizičke kulture Nenad Petrović.

Odbornici će između ostalog odlučivati i o kapitalnim investicijama u Boru do kraja 2021. godine, kojim je, na osnovu rebalansa gradskog budžeta, predviđeno 555 miliona dinara ulaganja, najviše za putnu infrastrukturu i vodovodnu mrežu. Na dnevnom redu su i izmene lokalnog akcionog plana zapošljavanja, kojima je predviđeno dodatnog dva i po miliona dinara za javne radove, dopuna odluke za besplatan prevoz, koja podrazumeva da učenici osnovnih, srednjih škola i osobe koje primaju socijalnu pomoć imaju uz postojeće linije, pravo na besplatan prevoz do Borskog Jezera od sredine juna do septembra i dopuna odluke o pravu na besplatne karte za bazen.

Radio i Televizija Bor direktno će prenositi 23. sednicu Skupštine grada Bora.