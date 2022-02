Predata lista „Ujedinjene opozicije Bora – Dragan Marković“

BOR – Predstavnici koalicije koju čine Narodna stranke, Demokratska stranka, Vlaška narodne stranke i stranka Zajedno za Srbiju, kao i udruženje građana „Borani se pitaju“, predala je listu kandidata za predstojeće lokalne izbore u Boru pod nazivom „Ujedinjena opozicija Bora – Dragan Marković“.

Prema rečima nosioca liste Dragana Markovića, ova politička opcija nastaviće da građanima govori samo istinu, kao i do sada i raditi na ostvarivanju interesa građana Bora. On je naglasio da je lokalna vlast u Boru u proteklih 12 godina dovela javni sektor na ivicu propasti i da je iz godine u godinu situacija u gradu sve gora. To je prema njegovim rečima očigledno po problemima u Toplani koja je i danas imala problem sa grejanjem grada, a vidljivo je i na ulicama koje nikada nisu bile prljavije.

Cilj „Ujedinjene opozicije Bora“ je da to stanje promeni, spreči i Bor vrati Boranima, naglasio je Marković.

Gradska izborna komisija imaće 24 časa od predaje liste da donese odluku o njenom prihvatanju ili da je, ukoliko ima nedostataka, vrati podnosiocu na doradu.