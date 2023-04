Predavanje o značaju vakcinacije protiv HPV

U Mašinko-elektrotehničkoj školi u Boru organizovano je predavanje o značaju imunizacije, posebno o zaštiti od infekcija koje izazivaju humani papiloma virusi. S obzirom na to da je ova infekcija jedna od najčešćih polno prenosivih oboljenja, ciljna grupa su bili sredjoškolci.

BOR – Povodom Evropske nedelje imunizacije u Mašinko-elektrotehničkoj školi u Boru održano je predavanje o humanim papiloma virusima i vakcini protiv oboljenja izazvanih ovom vrstom virusa. Predavači su bili iz Doma zdravlja u Boru. Cilj edukacije je bio da se ukaže na značaj imunizacije u prevenciji bolesti i zaštiti života.

HPV vakcinom u Boru je do sada vakcinisano više od 60 dece, a Domu zdravlja je distribuirano oko 250 doza ovog cepiva.

„Vakcinišemo decu od devete godine. To je najraniji uzrast koji može da primi vakcinu. Do 14-te godine se prima u dve doze. Sa navršenih 14 do punoletstva daju se tri doze. Ova vakcina se ubraja u visokobezbedne. Gotovo da nema kontraindikacija. Preporuka je da se HPV cepivom vakcinišu i dečaci i devojčice“ naglasila je dr Nataša Pelić, pedijatar u borskom Domu zdravlja.

Namera lekara je da se predavanjima o imunizaciji, njenom značaju i nephodnosti utiče na svest mladih i njihovih roditelja da se, između ostalih zaštite i od ove vrste oboljenja. Slogan ovogodišnje kampanje je „Spreči! Zaštiti! Imunizuj!“.