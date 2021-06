Predloženo ukidanje vanredne situacije u Boru

BOR – Stručno operativini tim za higijensko epidemiološke mere u Boru predložio je gradskom Štabu za vanredne situacije ukidanje mera vanredne situacije koja je zbog širenja epidemije virusa kovid 19 u Boru uvedena oktobra 2020. godine.

Epidemiološka situacija je, kako je rečeno, još uvek nesigurna, jer svakodnevno ima novih pacijenata koji su kovid pozitivni, ali je njihov broj znatno manji u odnosu na prethodni period. Korona virus još uvek kruži među stanovnicima, zbog čega mere zaštite i dalje moraju da se poštuju, a najbolji način zaštite je vakcinacija stanovništva.

Do sada je na teritoriji grada Bora prvu dozu vakcine primilo ukupno 14.077 stanovnika, što je približno 36 odsto, a kompletnu imunizaciju sa obe doze završilo je 11.250 stanovnika, odnosno 28 odsto punoletnih. To još uvek nije dovoljno za kolektivni imunitet, kažu zdravstveni radnici, proces vakcinacije mora da se nastavi, a ohrabruje to što se poboljšava odziv građana u Boru.