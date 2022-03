Prijavljivanje za glasanje u inostranstvu do 12. marta, uvid u birački spisak do 18. marta

SRBIJA – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave saopštilo je povodom predstojećih izbora u Republici Srbiji, raspisanim za 3. april da birači koji imaju boravište u inostranstvu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska, odnosno do 12. marta u ponoć, mogu podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Takođe, podseća građane da mogu da provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak i da li su im podaci tačni kako bi mogli da ostvare biračko pravo.

Uvid se može izvršiti neposredno u Gradskoj upravi Grada Bora na trećem spratu u kancelariji broj 38 kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Građani zahtev za promenu u biračkom spisku podnose gradskoj upravi po mestu prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica, od 7 do 15 časova, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska, 18. marta u ponoć, a od zaključenja biračkog spiska sve do 72 sata pre dana izbora zahtev za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska podnose neposredno Ministarstvu ili preko Gradske uprave.