Prijavljivanje za jednokratnu pomoć od 10.000 dinara

SRBIJA – Prijavljivanje majki za jednokratnu pomoć države od 10.000 dinara za svako dete do 16 godina starosti počinje 20.avgusta i traje do 20. septembra. Prijavljenima će novac biti isplaćen do 25. septembra, a najkasnije do 1. oktobra.

Pravo na ovu finansijsku pomoć države imaju i deca koja nisu dobila pomoć za mlade odnosno rođena posle 21. novembra 2006.

Prilikom prijavljivanja dece, majka kao podnosilac prijave, unosi broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac. Samohrani očevi, osim pomenutih podataka, prilikom prijave će morati da podnesu i digitalizovanu kopiju pravosnažne sudske odluke na osnovu koje se vidi da sami obavljaju roditeljsko pravo. Hraniteljima deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć, kao i primaoci novčane socijalne pomoći su izuzeti od prijavljivanja i njima će novčana pomoć biti uplaćena automatski, bez podnošenja prijave.

Očekuje se da će ovu pomoć države dobiti oko 1.000.190 dece, a za ovu svrhu će biti izdvojeno oko 12 milijardi dinara iz budžeta.