Prijavljivanje za popisivače do kraja radne nedelje

TIMOČKA KRAJINA – Do petka 5. avgusta traje prijavljivanje popisivača za predstojeći popis stanovništva koji će biti održan u Srbiji od 1. do 31. oktobra. Ovo je prvi popis koji se obavlja elektronski, unošenjem podataka u laptop, ali klasičnom metodom od kuće do kuće. Inače, ovo je i prilika za dodatnu zaradu pre svega nezaposlenih lica, jer će svaki popisivač u proseku za ovaj posao dobiti 60 hiljada dinara.

Na području Timočke krajine, kao i u celoj Srbiji, u toku je obuka instruktora, ali još je otvoren poziv za popisivače do kraja ove radne nedelje, kažu u Zavodu za statistiku – odeljenje u Zaječaru.

Saša Živković iz Zaječara radio je i na prethodnom popisu 2011. godine. Sada je opštinski koordinator i tokom predstojećeg popisa biće zadužen za Bor, ali iz ličnog iskustva želi da ohrabri one koji još razmišljaju da li da se prijave za popisivača.

Prednost elektronskog unosa podataka na oktobarskom popisu je i to što će prvi rezultati o broju stanovnika Srbije biti poznati već za mesec dana.