Privremeno rešen problem snabdevanja strujom stanara u staroj školi „3. oktobar“ u Boru

BOR – Stanari koji žive u prostorijama nekadašnje škole „3. oktobar“ u ulici Vojske Jugoslavije u Boru, početkom nedelje imali su problem, jer su ostali bez električne energije. Razlog za to je odluka kompanije Ziđin i zahtev koji su uputili Elektrodistribuciji Srbije za isključenje brojila koje se vodi na ovu kompaniju, preko koga se snabdevaju porodice koje žive u ovoj zgradi. Nekadašnji RTB, sadašnji Ziđin, godinama je plaćao račune za utrošenu električnu energiju, jer je objekat zvanično pripadao njima.

Jedanaest socijalno ugroženih porodica koje tu žive u dosta lošim uslovima, nisu plaćale utrošenu energiju, a u prostorije koje su prilagođene za stanovanje uselili su se nakon što su iz njih izašli radnici RBB-a koji su tu, pre dvadesetak godina, bili smešteni do rešavanja stambenog pitanja. Ova zgrada od tada propada, a stanari, uglavnom socijalno ugrožene i porodice izbeglica, su tu bez bilo kakvih zvaničnih papira i dozvola za stanovanje.

Mesečni računi za električnu energiju su, s obzirom na to da se naplaćuje industrijska struja, veliki i iznose i do 800 hiljada ili milion dinara i to je glavni razlog zbog koga je Ziđin podneo ovaj zahtev.

Na insistitiranje predstavnika lokalne samouprave, struja je ponovo priključena, ali na kratak rok od mesec do mesec i po dana. U međuvremenu, s obzirom na to da je objekat sada u državnom vlasništvu, Grad Bor je zatražio da bude prebačen na lokalnu samoupravu, kako bi mogli da pokušaju da ga urede i nađu način da stanari sami plaćaju struju, jer kompanija Ziđin ne želi dalje da snosi ove troškove.