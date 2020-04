Prodavnice odlično snabdevene pred Uskrs- redovi dugi, građani strpljivi

BOR – Trgovinske radnje u Boru, i u danima pred veliki Hrišćenski praznik Vaskrs, odlično su snabdevene svim namirnicama. Meso, voće i povrće, a pre svega jaja, farba i ukrasi za uskršnju trpezu, mogu se kupiti u svim prodavnicama i ima ih u dovoljnoj količini. Cene jaja su od 11 do 15 dinara, u zavisnosti od kvaliteta i veličine, a farbe su od 5 dinara po kesici do 200 dinara za glitere, šljokice, korpice i druge uskršnje ukrase. Gužve u prodavnicama su velike, redovi dugi i po nekoliko metara, ali, kažu Borani, brzo ide kupovina pa se ne čeka dugo. Prodavci su odlično organizovani, a što je najbitnije, poštuju se sve propisane mere, od dezo barijera do maski, rukavica, broja ljudi u objektu i dozvoljenog rastojanja među kupcima.

Osim ove vrste kupovine, neki se odlučuju za online pijacu pa naručuju proizvode sa poljoprivrednih gazdinstava u okolini Bora. Kontaktiraju telefonom ili putem društvenih mreža, a namirnice im budu dostavljene na kućnu adresu, pa tako izbegnu čekanje u redu pred prodavnicom.